Sněhová nadílka není nic pro Ivu Kubelkovou: Raději prchla do tepla, kde vystavuje své bujné poprsí

Iva Kubelková se vyrazila ohřát k moři. Foto: Super.cz/Instagram I. Kubelkové

„Nejlepší čas někam vypadnout ne? Nebojte, beru vás s sebou. Více ve stories,“ napsala modelka k fotce na letišti, které akorát zasáhla sněhová chumelenice.

A jak slíbila, tak také učinila, a jen za pár hodin poslala první pozdrav z pláže zalité sluncem. „Chtěla jsem k téhle fotce napsat no comment ale T9 mi to opravila na no cement. Takže no cement přátelé,“ provokovala na Instagramu vnadná brunetka, která se pochlubila svým bujným dekoltem v plavkách. ■