Takhle pečují o roční dcerku: Dalšímu potomkovi se Saša Rašilov s manželkou do budoucna nebrání

Saša Rašilov s manželkou a dcerou Maruškou Super.cz

Ta si vedle péče o dceru několikrát do měsíce odskakuje na divadelní prkna. „Jsem pořád na mateřské, ale hrát jsem začala, dala jsem si tak tři představení měsíčně, což je optimální na to vyjít z domu, vyčistit si hlavu a bavit se zase jiným směrem,“ prozradila Lída Němečková, která si svého muže nemůže vynachválit.

Malé Marušce se prý neustále věnuje, a tak se nabídla otázka, zda manželé neplánují svou rodinu ještě rozšířit. „Dalšího potomka si dovedeme představit, je to bezvadný. Určitě ano, ale že by to bylo teď aktuální, tak to aktuální není,“ svěřila Lída. ■