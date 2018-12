Dnes obléká celebrity či britskou šlechtu: Návrhářka Taťána Kovaříková zavzpomínala na své začátky

Táťána Kovaříková se pochlubila svou panenkou Barbie. Super.cz

„Pro Barbie jsem tvořila jako malé dítě. Já jsem ji dostala od maminky k Vánocům, někde ji sehnala. Mě to tehdy úplně fascinovalo, jak může hýbat ručičkama a nožičkama, jak se dá oblékat, jak je štíhlá. Já jsem z toho tenkrát byla úplně na větvi. A pamatuji si, že se mi hrozně líbilo jí udělat něco jiného, než měla na sobě,“ svěřila návrhářka na charitativní akci Helping Dolls, kde ušila šaty jedné z panenek, která se dražila.

Sama Taťána přiznala, že se tak vrátila opět do dětských let, kdy její vášeň k módě odstartovala. „Je možné, že to tehdy začalo a byl to opravdu můj začátek,“ prozradila návrhářka, která měla jednu z nejvýraznějších panenek. „Moje večerní kolekce, kterou jsem vytvořila, je celá hodně z taftových, velkých, večerních šatů. Velmi ráda tvořím z tohoto materiálu a když jsem tvořila tuto panenku, tak jsem si vybrala naprosto úmyslně výraznou barvu, aby byla vidět a aby se někomu líbila, třeba nějaké holčičce, jako mně kdysi,“ dodala Kováříková na akci, na které se pro pražský Klokánek vybralo 531 tisíc korun. ■