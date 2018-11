Démon Pátrovič (77) přišel poškádlit porotu Talentu: Ikonický autobusák v důchodě si neodpustil další árii

Jozef Pátrovič se opět zjevil v Talentu! Video: archiv FTV Prima

Co by to byla za ročník show Česko Slovensko má talent bez účasti Jozefa Pátroviče (77)? Tohoto samozvaného umělce znají diváci stejně dobře jako porotu. Legenda dorazila na místo činu i letos.