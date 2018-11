Která žena nechce sexy vzpomínku z pláže? Ilustrační foto Profimedia.cz

Lehnout si do písku, nastavit dekolt a našpulit rty... Nechat si udělat hezkou fotku na pláži se zdá být brnkačka. To se ale kolem nesmějí potloukat další lidé, a ještě k tomu s míčem, který vás trefí přímo do obličeje. Zatímco „modelka“ si držela potlučenou bradu, fotograf se rozčílil, že ani nestihl doříct, co že to je váááážně...