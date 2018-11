Ilustrační foto Profimedia.cz

To, co zpočátku vypadalo jako nevinná zábava, se zvrhlo v podlou lumpárnu. Zaměstnanci si ve skladu zkrátili dlouhou chvíli přeměřováním tělesných parametrů. Jeden z nich se ale stal obětí krutého žertu a dostal nečekanou ránu do rozkroku.