Rýsuje se nová láska? Krásná sexy herečka poprvé promluvila o vztahu s expřítelem Báry Strýcové

Kateřina Klausová Super.cz

"Jsme jen kamarádi. Nevím, co se nafotilo. Nic se na tomhle poli nekoná," řekla Super.cz Kateřina s tím, že kdyby David byl víc než kamarád, přiznala by to. "Kdyby David byl partner, tak bych to řekla. Oba jsme součástí šoubyznysu, pohybujeme se v něm, nevidím důvod, proč dělat, že ne," doplnila Kateřina na thajské masáži, kde relaxovala.

"Miluju to. Snažím se chodit častěji, fakt zbožňuju, když mě někdo masíruje," dodala hvězda rodinné show Tři oříšky pro Popelku, kde hraje titulní roli. ■