6 slavných párů, které znenadání zrušily zásnuby. Těmto celebritám láska nevydržela do svatby, natož navěky

Tito snoubenci se svatby nedočkali. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Slavné páry to rozhodně nemají jednoduché. Se slávou jde totiž ruku v ruce také ztráta soukromí. A to není snadné ustát, obzvlášť pokud jste celebrita světového formátu a randíte se stejně slavným protějškem. Není potom divu, že i když takové páry mají ambice k sňatku, rychle od nápadu upustí, když zjistí, že to není to pravé. Podívejte se na slavné páry, které znenadání zrušily své zásnuby.