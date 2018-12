Ať si Langmannová sáhne do svědomí! Bučková brání svého expřítele, rybáře Vágnera

Eliška Bučková promluvila o manželství Renaty Langmannové. Super.cz

Moderátorovi a manželovi modelky Renaty Langmannové (32) Ondřeji Novotnému leží v žaludku rybář Jakub Vágner (36). Na otázku Michala Hrdličky v jeho pořadu, zda na svoji ženu žárlí a jestli za ní běhají muži, odpověděl: "Řeknu to takhle. Pouze jeden je na facky. Zatím nedostal, ale můžu říct: Jestli se potkáme, rybáři, tak jsi na facky. Bacha na mě,“ řekl. Naznačil tím, že by Vágner měl jeho manželce nadbíhat.

Zatímco Vágner se k tomu nevyjádřil, Eliška Bučková (29), která s rybářem žila dva roky, se svého expartnera zastala. A naopak zasadila ránu kolegyni Langmannové a jejímu muži.

"Já tady nehraju žádnou roli. Je to mezi Renatou, Ondřejem a Jakubem. Nějaké věci samozřejmě vím a ventilovat je nebudu. Pokud má Ondřej tendenci toto téma opakově vytahovat, asi tam nebude něco v pořádku. Z čistě selského rozumu si říkám, že když má problém třeba rok a pořád s tím není srovnaný, má potřebu to řešit mediálně, není to úplně normální a asi tam něco je," řekla Super.cz Eliška.

"Ať si Renča sáhne do svědomí. Mají si to vyříkat oni dva, oba ať si sáhnou," dodala Bučková. ■