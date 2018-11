Ilustrační foto Profimedia.cz

Na mokré ploše to klouže, což svádí k nejrůznějším vylomeninám. Někdy by bylo lepší hloupé nápady nerealizovat. Tento muž toho svého zajisté dlouho litoval. Když se u bazénu sklouznul po břiše, napálil to rovnou do nárazníku auta jako zmatený divočák.