Bez svého partnera neudělá ani krok: Zamilované hvězdě Novy to sluší jako nikdy předtím, a to i v obleku

Kloubková je stále zamilovaná. Super.cz

Tak tomu bylo i během charitativního večera Helping Dolls, který Kristina moderovala. V publiku ji totiž během večera vedle dalších mnoha hostů sledoval i její partner. Díky němu Kloubková poslední měsíce jen září, což také předvedla ve slušivém pánském obleku, který na večer vynesla. „Mám to půjčené od Herminy, je to pánský styl, a to mám moc ráda, jen se v tom bojím předklonit, aby to někde neprasklo,“ svěřila moderátorka.

Během večera se dražila řada panenek Barbie, na které přední čeští designéři ušili šaty. Sama Kloubková přiznala, že ve svém mládí si s těmito panenkami příliš nevyhrála. „Když já jsem byla malá, tak Barbie moc nebyly. Když ji někdo měl, tak byl jako opravdu cool. Pak jsem jednu podědila, takže jsem si hrála, ale už jsem byla celkem velká, takže ne moc dlouho,“ řekla Kristina a dodala, že její dcera Jasmínka (6) panenkám také příliš nepropadla.

„Dcera si hraje spíš s autíčky a se stavebnicemi, panenky zatím moc v oblibě nejsou, je pravda, že k šestým narozeninám si přála takovou tu panenku, co jí a kaká, ale bavilo ji to asi tak půl hodiny, což jsem očekávala. Ale je pravda, že teď dědí Barbie a možná jí to začne bavit,“ dodala moderátorka na akci, kde se vybralo 531 tisíc korun do pražského Klokánka. ■