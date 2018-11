Zlatej Zdenda! Diváci nevzali šéfovou Jitku na milost, dostala další virtuální výprask

Jitka Pagana se synem Santem Foto: archiv FTV Prima

„Neskutečná hovadina! Ani do půlky jsem to nedokoukal. Hrozný... Zlatej Zdenda,“ vyjádřil svůj názor nespokojený divák. „No nic. Zkusil jsem se na to podívat, ale takovou kravinu už neudělám. Je to pořad o ničem, nemá to jiskru a smysl už vůbec ne,“ dodal další.

Spousta z nich se nenechala prvním dílem odradit. K zásadní změně názoru na Jitku a jejího syna ale nedošlo. „Ano, šéfe! byl můj oblíbeny pořad. Ano, šéfová! jsem dal druhou šanci a opět tragédie. No chápu, že se musíte držet konceptu dle licence, ale je to teď doslova krávovina. Už se dívat nebudeme,“ zněl další krutý verdikt. „Jediné, co bych čekal, je konec téhle trapné žumpy!“ objevilo se také na sociální síti.

Našel se ovšem i někdo, kdo byl při sledování televize spokojený. „Mně osobně se to včera líbilo. První díl byl hrůza, ale včera to mělo příběh a opravdu se snažili pomoct,“ zaznělo na obranu Jitky. Diváci také upozornili na fakt, že pořad Ano, šéfe! má na Česko-Slovenské filmové databázi 78% hodnocení, zatímco nová verze má pouhých 12 %.

Premiéru Jitky a Santa minulé pondělí sledovalo 401 tisíc diváků. O týden později jich už bylo jen 286 tisíc. Seriál Modrý kód, který pořadu Ano, šéfová! na Primě předcházel, měl pro srovnání 840 tisíc diváků. ■