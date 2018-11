Black Friday na Astratex.cz se slevami až 60 %. Ideální příležitost nakoupit vánoční dárky

Potěšte své blízké. Hebký župan nikdy nezklame

Stačí jediný pohled na tento hřejivý dámský župan s decentní výšivkou a víte, že jste našli to pravé. Co teprve, až se ho dotknete! Je sametově hebký a na vnitřní straně má delší vlas, který zahřeje nejen po koupeli, ale i během nadcházejících sychravých dnů. Župan Many Ecru udělá zaručeně radost každé ženě.