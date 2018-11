Angelina podpořila dcerku na hodině karate, soudní bitva o děti s Bradem pokračuje

Angelina Jolie Profimedia.cz

Herečka se dmula pýchou a vypadala v dobrém rozpoložení, když pozorovala dcerku během tréninku bojových umění v Los Angeles. Vivienne je společně s bratrem Knoxem nejmladší ze šesti dětí Brada a Angeliny. Jolie s dětmi tráví spoustu času, zatímco se bitva o jejich péči chýlí ke konci.

Hollywoodský pár se rozvádí již druhým rokem, a přestože to v létě vypadalo, že se dohodnou, i co se dětí týče, není tomu tak, a začátkem prosince zamíří opět k soudu, který rozhodne o osudu jejich dětí. Stále ještě manželé se totiž nemohou dohodnout. Jolie chce totiž děti do výhradní péče a Pitt požaduje péči střídavou. Zatímco Jolie významně uškodilo, že Pittovi odpírala styk s dětmi, Bradovi naopak prospělo, že se vyléčil ze závislosti na alkoholu, podstupuje pravidelné terapie a žije příkladným životem. Jak tato bitva dopadne, se dozvíme snad ještě letos. ■