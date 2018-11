Herečka, jejíž jméno bylo hojně skloňováno v souvislosti s vévodkyní Meghan, se provdala. Byla růžová nevěsta

Mandy Moore Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jméno Mandy Moore (34) bylo v posledních dnech hojně skloňováno. Herečka totiž v nedávném rozhovoru pro Today zavzpomínala na rok 2006 a seznámení a přátelství s Meghan Markle. A spoustu lidí samozřejmě zajímalo, jaká tehdy Meghan byla. Hereččina slova na adresu nynější vévodkyně se rozšířila do celého světa.

Na Meghan Mandy Moore vzpomínala v dobrém, jako na milou a velkorysou ženu. A nezapomněla zmínit, že když jí poslala mail s gratulací k zásnubám, Meghan odpověděla. Zda i vévodkyně poblahopřála herečce ke sňatku, se možná dozvíme v některém z příštích rozhovorů.

Moore se za zpěváka Taylora Goldsmitha provdala v sobotu na zahradě jejich domu v Los Angeles. Na sobě měla romantické růžové šaty s volány, nechyběl závoj. Mezi hosty komorního obřadu byli mimo jiné hereččini kolegové z populárního seriálu This Is Us Milo Ventimiglia a Chrissy Metz.

Mandy Moore se o víkendu provdala za zpěváka Taylora Goldsmitha.

Místo klasické bílé zvolila nevěsta růžovou barvu šatů. ■