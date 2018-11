Nejerotičtější vystoupení v Talentu: Sexy striptér svléknul úplně všechno a vyrazil za porotou

Marcus Video: archiv FTV Prima

„Když jsem byl malý, chtěl jsem být odstřelovačem. Potom jsem od toho upustil a přešel jsem k něčemu jinému. Svoji práci miluju. Spousta lidí dělá to, co je nebaví, a tráví čas zbytečně. Ale já, když jdu do akce, tak se na to těším a vím, že je to super,“ řekl šestadvacetiletý svalovec, který objevil, v čem tkví jeho talent.

Do soutěže přišel v hasičské uniformě, ale tu na sobě příliš dlouho nenechal. Poté, co se sekerou předvedl lascivní pohyby, se začal svlékat. A nezůstal u spodního prádla, jak to bylo dosud v Talentu zvykem. Všechno šlo dolů a přirození si zahalil jen helmou.

Porota měla možnost prohlédnout si Marcuse hezky zblízka. Obnažený striptér přišel až k pultu, kde si nechal otřít pot z čela. V pátek toho na Primě ukáže více než dost. ■