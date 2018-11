Svatba nebude, dědička hotelového impéria Paris Hilton se rozešla se snoubencem. Ten důvod vás pobaví

Paris Hilton a Chris Zylka se rozešli. Profimedia.cz

Už to vypadalo, že se v rodině Hiltonových bude konat další velkolepá veselka, ze svatby nejstarší ze sourozenců Paris (37) ale nakonec nic nebude. S hercem Chrisem Zylkou (33) se „před pár týdny“ rozešla, informují zahraniční média. „Vztah postupoval velmi rychle a ona si uvědomila, že to pro ni nebylo to pravé,“ cituje People údajný zdroj.