Příchod nového roku oslaví v oblacích. Kam se bývalá královna krásy chystá s moderátorem dobrodružné reality show?

Renata Langmannová prozradila své plány na přelom roku. Michaela Feuereislová

„Vánoce oslavíme v Česku, ale Silvestra už asi budeme trávit v Chile. Letíme s kamarádama, byl to hromadný nápad. Chceme Chile projet od shora dolů a rádi bychom to pojali jako dobrodružný výlet. Nejen se válet na pláži,” říká Renata. Příchod nového roku by měla partička strávit dokonce v letadle. V minulosti modelka už podobný moment zažila. V letadle pro změnu oslavila Štědrý den. „Letěli jsme zrovna na Havaj. To už je ale pár let zpátky,” vzpomíná.

Od svatby Langmannové a Novotného uplynuly již tři roky. Manželé zatím svátky tráví bez dětí, což se ani letos nezmění. „Některé věci se v životě nedají naplánovat, uvidíme, jak se to vyvine,” říká Renata, kterou jsme potkali na otevření koncept storu s ručně vyráběným luxusním zbožím na pražských Vinohradech. Nablýskanou akci moderovala. „Organizátorům této akce jsem se do tohoto konceptu hodila a jsem za to moc ráda. Moderace je můj koníček. Jednou za čas něco odmoderuju. Do ničeho se nehrnu, své práce mám dost,” říká bývalá královna krásy, která se primárně věnuje své komunikační agentuře. ■