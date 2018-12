Na chvíli se stala zase návrhářkou. Jaké výzvy se Geislerová v módě chopila?

Aňa Geislerová opět v roli designérky pomáhá dobré věci. Super.cz

Je to již šest let, co Aňa Geislerová (42) naposledy navrhovala ucelenou kolekci oblečení. Na tak velký počin si herečka sice netroufá, ale rozhodla se pro český módní řetězec vytvořit ucelenou kolekci dámských triček.

„Když už navrhnout tričko, tak jsem chtěla, aby to mělo nějaký přesah a dobrou energii,” rozpovídala se herečka o svém návrhu, jehož hlavním symbolem je včela medonosná. „Včely mě fascinují a uvědomuji si, že na nich strašně závisí. Jsou v ohrožení a mnoho změn ve světě a nemocí jim škodí,” říká Aňa, která je ráda, že každá stokoruna z prodeje trička putuje na osvětu včelařství.

Už je to víc jak šest let, co herečka fušovala do řemesla módním tvůrcům a vytvořila svou poslední módní kolekci. Geislerová zatím neplánuje vstoupit podruhé do stejné řeky, ale možná se obrazně řečeno namočí. „V té míře, jako jsem to dělala tenkrát, bych na to už asi ani neměla kapacitu. Bavil by mě ale home decor nebo dětská kolekce, protože v tomto ohledu mám hodně nastudováno,” smála se herečka, která má syny Bruna, Maxe a dceru Stellu Ginger. ■