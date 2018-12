Postavu má jako proutek, i tak chce dál hubnout: Andrea Bezděková se trápí ve fitku kvůli kšeftům v Asii

Andrea chce být ještě hubenější než nyní. Super.cz

Modelingu se věnuje nejen u nás, ale i v zahraničí. A právě kvůli lukrativním nabídkám se rozhodla Andrea Bezděková (23) začít makat na své postavě. Česká Miss 2016 má dva roky od úspěchu v soutěži stále štíhlou figuru, zahraničnímu trhu to ale nestačí.

„V lednu se chystám odcestovat do zahraničí, takže teď pracuji na své postavě. Vánoce mi do toho moc nesedí, protože bude těžké odolávat, ale pracovní vytížení mě čeká hlavně v novém roce,“ svěřila se nám Andrea, která chce uspět nejenom v Evropě. „V jednání je věcí víc, ale je tam třeba i Hongkong nebo moje oblíbené Portugalsko, tak uvidím, co dopadne,“ prozradila Bezděková.

Právě kvůli práci v na jiném kontinentu začala více sportovat. „V Asii je zvykem, že ty modelky jsou hodně hubené, takže tam potřebuji shodit i to, čeho by si normální smrtelník ani nevšimnul. Sama vím, že chci na sobě zapracovat víc,“ řekla Andrea na představení nové kolekce luxusní kosmetiky. „Hodně cvičím, teď jsem se začala věnovat i józe, kila ani nechci shazovat, ale chci mít méně centimetrů v problematických partiích, a to klidně 3 až 4 centimetry,“ dodala na závěr modelka. ■