Hezky se zakulacuje! Harry s těhotnou Meghan vyrazili na královské rande s plnou parádou

Meghan a Harry Profimedia.cz

Pár se setkal s řadou vystupujících umělců, včetně kapely Take That, kterou Harry přivítal jako staré známé. Při vstupu do divadla na Harryho s Meghan čekala řada fanoušků, mezi nimi i sedmiletá Darcie-Rae Moyse z Berkshiru s tiárou na hlavě, která vévodkyni velmi toužila poznat. Meghan se s děvčátkem pozdravila a převzala od něj květinu.

Výtěžek z představení bude věnován stovkám umělců z celé Británie, kteří potřebují pomoc v důsledku nemoci či špatných životních podmínek. Večerem provázel komik Greg Davies a vystoupila řada umělců, jako Andrea a Matteo Bocelli, Clean Bandit nebo již zmiňovaní Take That. ■