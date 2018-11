Tohle ve scénáři rozhodně nebylo: Hvězda Modrého kódu skončila na kapačkách

Nováková šla na infuzi. Foto: instagram S.Novákové

Čas od času se stane, že herci ze seriálů z nemocničního prostředí sami skončí v rukách lékařů. Stalo se to v létě například herečce z Modrého kódu Evě Burešové (25), která po ledvinové kolice musela podstoupit chirurgický zákrok, nebo Sabině Laurinové (46), která se svými dcerami již několikrát navštívila urgentní příjem.

Tentokrát se do reálného nemocničního prostředí podívala představitelka lékařky Alexandry Růžičkové z primáckého Modrého kódu Sandra Nováková (36). „Když točíte dlouho seriál z lékařského prostředí, má to výhodu, že si uděláte kamarády mezi doktorama. A když pak máte hodně pracovně namáhavý období v chřipkových měsících, máte výhodu, že máte kamarády mezi doktorama,“ svěřila se Sandra na sociální síti a přidala fotku, kdy je na kapačce.

Kvůli zvyšujícímu se riziku nákazy chřipkou se rozhodla, že si nechá do žíly poslat vitamínovou bombu a nechala si dát infuzi vitamínu C. „Prej to člověka nastřelí a obrní vůči virům. Tak se teda těším no,“ dodala herečka, která doufá, že zimu díky vitamínům přečká bez nemoci. ■