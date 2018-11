Denně se setkávají s názorem, že jejich profese řeší marnivost. Je tomu opravdu tak? Představujeme vám mistry svého oboru.

Lékaři, se kterými se stanete O 10 let mladší. Prozradí jak na nové sebevědomí a chuť do života

Právě lékaři Kliniky YES VISAGE byli osloveni pro spolupráci na pořadu O 10 let mladší, pomohli lidem s pohnutými příběhy znovu najít sebedůvěru a také sebelásku, jež jsou důležité pro kvalitní a naplněný život každého člověka.

Renata a Jan z pořadu O 10 let mladší

„Ač plastická chirurgie nebyla mojí původní volbou, čím více jsem v ní pracoval, tím víc jsem chápal, jak je to krásná a precizní chirurgie, která nejen rekonstruuje, ale i léčí psychicky a napravuje komplexy,“ říká Martin Molitor, primář Kliniky YES VISAGE. „Estetická medicína je i umělecký směr, kdy člověka přetváříme k jeho vlastnímu obrazu tak, aby vše působilo přirozeně. Proto musíme zapojovat i estetické cítění,“ doplňuje jej MUDr. Tereza Gabryšová.

Renata a Jan z pořadu O 10 let mladší

Oba spolupracovali na velmi povedené proměně Renaty a Jana z prvního dílu emotivního pořadu O 10 let mladší. Dle hodnocení nezávislých pozorovatelů Renata omládla o 12 let a Jan o celých 15 let!

Renata z pořadu O 10 let mladší

Motorkářka Renata podstoupila facelift a vyhlazení vrásek, operaci víček a šetrné odstranění křečových žil. Provedené zákroky nejen proměnili její vzhled, ale i celkový přístup k životu i sobě samé. To potvrzuje slova plastického chirurga Molitora: „Pokud k vám například přijde žena, která má nějaký zásadní komplex méněcennosti, stydí se, nechodí k vodě, do společnosti, a my ji pomůžeme a její představa se naplní, zbavíme ji komplexu a vlastně zrekonstruujeme i její sociální a psychickou pohodu a zdraví.“

Jan z pořadu O 10 let mladší

Dávno neplatí, že o svůj vzhled pečují jen ženy, estetické kliniky běžně navštěvují i muži a nebojí se vyzkoušet moderní zákroky. Renatin partner Jan na Klinice YES VISAGE podstoupil abdominoplastiku s liposukcí, redukci hlubokých vrásek a operaci víček. “Jen samotná plastika víček umí ubrat mnohdy až 10 let, ale pomáhá i zdravotně,“ vysvětluje primář Molitor.

proměny Renaty z pořadu O 10 let mladší

Proměna zdarma nebo pod stromeček

proměny Jana z pořadu O 10 let mladší

Nejnovější díl pořadu O 10 let mladší s úžasnými proměnami, na nichž se podíleli lékaři Kliniky YES VISAGE, můžete slevovat právě dnes na TV Nova ve 21:40.