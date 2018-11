Berenika Kohoutová konečně ukázala svého přítele, který jí na dovolené fotil nahý zadek

Berenika Kohoutová s přítelem Foto: Super.cz/Instagram B. Kohoutové

Až teď se na sociální síti konečně pochlubila společným snímkem s mužem, jenž má na svědomí proslulý snímek jejího nahého zadku, který v létě postovala na fotografii z dovolené v Lisabonu.

Berenika samozřejmě k fotce přidala i vtipný komentář. „Ještě než jsem zalehla do postele a přestala mluvit (zní to fatálně a JE to děsně fatální!!!!), plánovala jsem sem dát poprvé fotku svýho kluka. To je taky děsně fatální, co? Ale je to jen proto, aby už si nikde v žádnejch bulvárech nevymejšleli, že je kopie ňákýho bejvalýho. Jeho to štve, mě to štve a hlavně to není pravda. Není to žádná kopie, je to naprostej originál a taky je dost hezkej,“ chválila svou lásku Berenika.

A měla pravdu. Její bývalý manžel Pavel Čechák se jejímu příteli opravdu moc nepodobá. ■