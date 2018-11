V maskérně ho zřídili: Vypadlík ze StarDance vzal roli v seriálu, kde skončil pod koly auta

Adam Mišík vzal epizodní roli ve Specialistech. Video: TV Nova

Fanoušci znají Adama Mišíka (21) především jako zpěváka, případně díky StarDance jako tanečníka - amatéra, on se ale věnuje také herectví. Diváci jej mohli vidět ve filmech Andílek na nervy nebo Bajkeři či v seriálu První republika. Do epizodní role si jej nedávno vyhlédla i Nova. V kriminálce Specialisté se stal obětí zločinu.

Mišík ztvárnil mladého grázlíka Filipa, který surově zbije spolužáka, jenž následně umírá. A poté násilnou smrtí i Filip. „Hraju mrtvolu, to byl můj celoživotní sen zahrát si v kriminálce mrtvolu. Moc jsem neváhal. On je to trochu grázl ten kluk a já jsem si říkal, že to bude zábava a příjemná změna. Jinak hraju samé hodné kluky,“ ocenil Mišík s tím, že přestože skončil se zřízeným obličejem, příprava v maskérně nebyla náročná. „Měli mě za 15 minut mrtvého,“ bavil se Adam.

Mnohem příjemnější roli si v díle, který diváci uvidí v pondělí večer, doslova zahrál klavírní virtuos Petr Jiříkovský. Ten v pasážích, kdy zní hudba, dubloval Jana Vondráčka, který hru na klavír neovládá. Nešlo totiž o nic menšího než o Rachmaninova. ■