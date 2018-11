Podívejte se na roztomilé video: Enrique Iglesias na něm blbne s 11měsíčními dvojčaty

Enrique Iglesias Profimedia.cz

Zpěvák Enrique Iglesias (43) a jeho dlouholetá partnerka Anna Kurnikovová (37) překvapili celý svět, když před necelým rokem oznámili, že se stali rodiči. Od té doby se co do sdílení soukromí nic příliš nezměnilo, jen občas se ohlásí fotkou nebo videem, na kterém své děti ukážou, případně dá zpěvák interview, v němž fanoušky nechá letmo nahlédnout do rodinného života.