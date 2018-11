Koho Plekanec poslechne? Zamilovaná Šafářová se postavila Jágrovi a vyslala jasný vzkaz

Lucie Šafářová by si moc přála, aby Plekanec hrál za Kometu Brno. Foto: Super.cz/Vlastimil Vacek, Právo, Michaela Feuereislová, Prima Zoom

Tak to bude mít Tomáš Plekanec (36) hodně těžké. Tenistka Lucie Šafářová (31) na sociální síti naznačila, že by si moc přála, aby hokejista hrál za Kometu Brno. V Brně ostatně Šafářová žije a Plekanec za ní už teď dojíždí.

O služby svého odchovance Tomáše Plekance má ale zájem i klub jeho srdce - Rytíři Kladno. Plekanec ostatně na kladenském ledě trénuje a vtipkuje s klubovým šéfem Jaromírem Jágrem (46), jenž by si návrat Plekance samozřejmě moc přál. „Já jsem pro Kometu, ale s číslem 68 to bude těžký boj,“ napsala pod vtipnou koláž na sociální síti Šafářová, která tak jasně naznačila, kam by podle ní měl Plekanec nakonec přestoupit.

Zatímco Kometa je dvojnásobným vítězem hokejové extraligy, Jágrovo Kladno působí v 1. lize, druhé české nejvyšší hokejové soutěži. Do Kladna táhne Plekance jeho hokejové srdce, protože v klubu vyrůstal a chtěl by mu jistě pomoct s návratem do extraligy, do Brna ho zase láká jeho láska. O služby bývalé hvězdy Montrealu Canadiens ale usilují i jiní zájemci. Komu dá Plekanec nakonec přednost, uvidíme už brzy. ■