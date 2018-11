Domů se jí vůbec nechce: Takhle rozesmátá a zachumlaná Lucie Vondráčková vítá kanadskou zimu

Lucie Vondráčková Foto: Instagram L. Vondráčkové

Důvodem k setrvání v Montrealu, je prý pro Vondráčkovou hlavně to, že děti v zemi javorových listů chodí do školy a školky.

Zpěvačka by se však v Kanadě chtěla i rozvádět, zatímco Plekanec trvá na tom, že rozvod by měl proběhnout v Česku. Rozesmátá Vondráčková se zatím pochlubila první zimní fotkou z Montrealu. V bundě s kapucí pózovala v zasněženém parku a vítala zimu.

„Montreal. Zase všude sníh,“ okomentovala snímek zpěvačka, jež si Kanadu zjevně velmi oblíbila a nejraději by zde zůstala, co nejdéle to půjde. ■