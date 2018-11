Češka zabodovala na světové soutěži krásy: Tohle dokonalé tělíčko si odváží hned dva tituly!

Mariana Bečková Foto: archiv M. Bečkové

Krásná finalistka České Miss 2018, modelka Mariana Bečková, v zahraničí uspěla. Na světové soutěži Miss Model of the World, která se konala v čínském Šen-čenu, získala dva tituly a dostala se mezi třicet nejkrásnějších dívek.

"Ze sedmdesáti dívek jsem se dostala do Top 30. Pak se kromě prvních tří vítězek udílelo šest titulů a jsem moc šťastná, že dva z nich jsem získala já - Best in Talent a People´s Choice," prozradila Super.cz Mariana.

V Číně strávila tři týdny. Nejvíce byla nadšená z místního ovoce. Mariana má řadu potravinových alergií, navíc je zapřisáhlou vegankou. "Mám alergii na mléko, intoleranci lepku a nejím maso. Jsem veganka," řekla Super.cz česká kráska. Titul Miss Model of the World si odváží Turkyně. ■