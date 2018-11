Chce mít vnady jako při kojení! Barbie z Primy Sandra Parmová jde na plastiku prsou

Sandra Parmová Foto: Medicom clinic (6x)

Moderátorka Odpoledních zpráv na Primě Sandra Parmová (32) chystá radikální změnu. Málokdo čekal, že by se krásná blondýnka vrhla pod ruku plastického chirurga. A je to tady. Sandra ve středu podstoupí plastiku prsou.

"Vždycky jsem měla malá prsa, ale během kojení jsem zažila, jaké to je mít plný dekolt a musím přiznat, že jsem si na to velmi rychle zvykla. Takže i teď, po tom, co jsem přestala kojit a prsa se vrátila do původního stavu, si ten pocit chci zase dopřát,“ vysvětlila Super.cz Sandra.

Parmová je maminkou patnáctiměsíční dcerky Emily. Zákrok podstoupí na klinice v Brně. "Mohla jsem jít na zákrok v Praze, ale Brno jsem si vybrala z mnoha důvodů. Jednak jsem tam doma a během rekonvalescence mi pomůže naše babička. Pak jsou to reference pana doktora a taky dálnice D1. Představa, že po ní po operaci pojedu, pro mě byla dost děsivá,“ říká moderátorka.

Za sebou má už první sezení, na kterém s doktorem naplánovali detaily i termín zákroku. "Jak přesně budou prsa velká, netuším. Pan doktor mi slíbil, že mi vybere tu nejlepší velikost, takže to bude i pro mě překvapení,“ těší se.

Po zákroku bude muset na nějakou dobu mimo obrazovku Primy. "Bolesti se nebojím. Myslím, že horší než porod to nebude a ten jsem zvládla,“ dodala Parmová. ■