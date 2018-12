Kvůli pracovnímu kolotoči se Sabina Laurinová jen tak nezastaví: Přesto prý zažívá nejhezčí období svého života

Sabina Laurinová vyrazila po dlouhé době do společnosti. Herminapress

„Známe se určitě tak deset let. Točily jsme spolu pohádku Čertova nevěsta a potkáváme se také na natáčení seriálu Modrý kód. Považuji ji za všestrannou umělkyni,“ řekla Super.cz herečka, kterou seriál z nemocničního prostředí natolik zaměstnává, že jí moc času na cokoliv jiného nezbývá.

„Může se zdát, že to je takový stereotyp. Je to ale velice náročné natáčení. Řekla bych jedno z nejtěžších, protože ten každodenní doslova vojenský režim vás svazuje k tomu, že se musíte každý den připravovat,“ svěřila se herečka, která už brzy naskočí zpátky do muzikálu Janka Ledeckého (56) Galileo, ten se po patnácti letech vrací na scénu.

„Ještě jsme nezačali zkoušet, ale určitě mi v hlavě něco zůstalo. A díky tomu jsem tu nabídku mohla přijmout, protože ty dva roky jsem nemohla vůbec zkoušet v divadle. Nemám pro to prostor kvůli natáčení. Ale u Galilea jsem už z úcty ke svým kolegům a Jankovi řekla, že bych byla moc ráda u toho znova a snad to za pár zkoušek dáme dohromady,“ svěřila se Sabina.

Když už herečka najde nějaký volný čas, věnuje jej svým dcerám Valentýně (16) a Maje (10), které ještě její mateřskou péči potřebují. "Beru to tak, že vám to teď připadá jako šílený kolotoč, ale za pár let si člověk uvědomí, že to bylo možná to nejhezčí období, co člověk v životě zažil. Takže si nestěžuju,“ dodala s úsměvem Laurinová. ■