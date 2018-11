Petra Janů slaví narozeniny: Na těchto 6 retro fotkách ji možná ani nepoznáte

Léta strávená v divadle Semafor označuje dodnes za nejlepší školu života. Foto: Archiv Petry Janů

Jako sotva dvacetiletá úřednice Jana Petrů z náchodské Tepny se v roce 1972 přihlásila do soutěže Mladá píseň v Jihlavě. I se zahraničním repertoárem se prozpívala až do finále. V porotě tehdy zasedli Karel Gott (79) s Evou Pilarovou (79). Jmenovkyně známé zpěvačky z let šedesátých si odnesla druhé místo a laso do legendárního Semaforu. Tam si ji vzal do parády Jiří Suchý (87) a obrátil jí jméno naruby. Za všechny představení jmenujme slavnou Kytici. Právě tehdy se začala roztáčet kola pěvecké kariéry dámy, kterou jen tak nepřeslechnete. Jmenuje se Petra Janů (66) a právě dnes slaví šestašedesáté narozeniny.