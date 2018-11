Nikdy nebyla takhle odhalená! Česká Miss Lea Šteflíčková to na světové soutěži rozbalí polonahá

Lea Šteflíčková Super.cz

Sama Lea na sobě takhle odvážný model ještě nikdy neměla. "Takhle sexy jste mě určitě neviděli. Nepočítám plavky, to je něco jiného. Teď mě můžete vidět v krásném národním kostýmu. Nic vidět není, je to trošku odhalenější, ale na Miss Universe to bude super," řekla nám Lea o kostýmu, který pro ni navrhla a sama ušila Nikol Švantnerová (25).

"Když jsem ho viděla, chtělo se mi hrozně brečet, je úžasný. O šatech nemluvím, to je úplně to samé," usmívá se Lea, pro kterou dvoje hlavní večerní šaty navrhla Sandra Marková.

Lea před odletem řeší pleť, vlasy, vybírá šaty. Více cvičí, diety ale nedrží. "Chodím cvičit, ale jím co chci. Ani dietu neplánuju. Poletím s mírama, jaké mám. Jsem spokojená," usmívá se.

Žádné plastiky a změny neplánovala. "Nevezu nic umělého. Mám jen prodloužené vlasy. Nemám udělaná prsa, žádný botox. Netvrdím, že si nikdy nic nenechám upravit. Až budu starší a budou třeba děti, tak do toho možná půjdu. Teď určitě ne," dodala. ■