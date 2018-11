Chlapci se vztek nevyplatil. Profimedia.cz

Při sportu se vzteklost příliš nevyplácí. Své o tom ví i chlapec na videu, který se tak vehementně snažil trefit míč do provizorního basketbalového koše, až se mu to nakonec podařilo, leč to trvalo. Za svůj neúspěch se snažil zákeřnému stojanu odvděčit tím, že do něj začal bušit. Koš mu však ránu vrátil, trefil chlapce do hlavy a ten se rozplácl na zemi. Příště si malý vztekloun své rány nejspíš rozmyslí.