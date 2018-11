Zepředu už ji odhalenou znáte! Karolína Plíšková se tentokrát v plavkách pochlubila svým dokonalým zadečkem

Karolína Plíšková Foto: Instagram M. Hrdličky, Super.cz

A že se je na co dívat. Světová tenisová osmička vystavila v plavkách své sportem vymakané pozadí. Kdyby to Karolíně náhodou nevyšlo s tenisem, což se rozhodně nepředpokládá, v pohodě by se svojí výškou a nekonečnýma nohama mohla uspět ve světě modelingu.

S Hrdličkou si užívají na Seychelách v pořádném luxusu. Ubytovali se v okázalé vile, kde jedna noc vyjde na 40 tisíc korun. Nadšení jsou také z pláže Intendance, která figuruje mezi dvaceti nejkrásnějšími plážemi světa. ■