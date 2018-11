Nejžhavější žena ve StarDance: Tahle kráska nešla v publiku přehlédnout

Marek Taclík s tanečnicí Martinou Markovou Michaela Feuereislová

S hercem Markem Taclíkem (45) v sedmé řadě StarDance došli až do pátého kola. Tanečnice Martina Marková a Marek Taclík se tak po letech vrátili na místo činu a přišli se podívat na StarDance. A opravdu je nešlo přehlédnout. Kdyby se volila nejvíc sexy žena v sále, vyhrála by to právě Martina.