Jasmina Alagic poprvé promluvila o nemoci, která ji trápí: Nechtěla jsem vyvolávat paniku

Jasmina promluvila o své nemoci. Foto: Instagram P. Vrbovského

"Byl to těžký večer a počítala jsem vteřiny do konce. Ne proto, že mě to nebavilo, ale byla jsem opravdu hodně vyčerpaná,“ dodala ke svému výkonu, kde vystupovala jako Britney Spears.

Moderátorka překvapila i tím, že si po svatbě s Patrikem Vrbovským plánuje ponechat své příjmení Alagic. "Určitě chci mít jeho příjmení, ale také si nechám i to svoje po otci. Nechci se ho vzdávat, rodina je pro mě jedna z nejdůležitějších hodnot v životě. Proto je pro mě naprosto přirozené nechat si příjmení Alagic," svěřila se.

Svatba bude naplánována do nejmenšího detailu. Na přípravy se Jasmina už nyní moc těší. "Hodně o tom spolu mluvíme, ale myslím, že máme ještě spoustu času. Termín ještě nemáme. Hlavně si chci užít všechny fáze, jako jsou zásnuby, pak plány o tom, kdy a kde se svatba uskuteční a samozřejmě samotné přípravy. Chci, aby to trvalo co nejdéle, ale nemyslím si, že budu teď zasnoubená několik let," dodala. ■