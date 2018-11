Eva Burešová jako Beyoncé předvedla žhavou show! Měla to vyhrát, říkají diváci

Eva Burešová Foto: TV NOVA

Ve finále Tváře to bylo opravdu těsné, vítěz ale mohl být jen jeden a stala se jím nakonec Michaela Badinková (39). A přestože předvedla Christinu Aguileru parádně , někteří diváci s výsledky nebyli spokojení. „Přála jsem to Evičce, oddřela to tam od prvního kola a byla nejlepší ze všech,“ napsala jedna z divaček do komentářů na Facebooku a zdaleka nebyla sama.

„To si děláte legraci, ona? Jsem zklamaná, pro mě je vítězkou Eva,“ rozlítila se jiná divačka. Eva Burešová (25) předvedla během finálového večera nabité taneční vystoupení s hitem Run The World od zpěvačky Beyoncé a nejen, že byla velmi sexy, ale zvládla to i pěvecky. Na vítězství to ale nestačilo.

„Vy víte jak moc Beyoncé miluju, měla jsem z toho samozřejmě velkou radost, ale také jsem si uvědomovala jak velkou zodpovědnost budu mít,“ svěřila se Burešová na svém Instagramu a dodala, že účast v Tváři pro ni byla velkou jízdou. „Jediná věc mě mrzí a to jen to, že se mi nepodařilo vyhrát vícekrát peníze pro nadaci Ztracené dítě, kterou jsem si vybrala,“ zalitovala trochu Eva, ale hned dodala, že s nadací bude spolupracovat i nadále.

Sami účinkující, jako jeden muž přiznali, že nejde o to, kdo se v této soutěži stane vítězem, ale jde o to, pomoc dobré věci. A to se podařilo i tentokrát. Jaké u toho bylo pořadí na stupínku vítězů, už je pro soutěžící vedlejší. ■