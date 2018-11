Po dvou dětech se Lucie Hadašová svlékla do prádla: Tělo předvedla dokonce v tangách!

Lucie Hadašová Super.cz

"Měla jsem z toho respekt. Vzala jsem si i trenérku, začaly jsme makat. Přidaly se k tomu nějaké zábaly. Bála jsem se toho. Tělo po dvou dětech není ideální, ale je to taková polehčující okolnost. Jdu s kůží na trh, uvidíme, jaké budou ohlasy," řekla Super.cz Hadašová.

Modelingu už se nevěnuje a předvádí jen výjimečně. "Je to minulost. Je to vedlejšák, když si chci odpočinout od domácího režimu. Je to pro mě relax, užívám si s holkama," uzavřela. ■