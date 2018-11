Jiří Pomeje se topí v dluzích! Jeho stále ještě manželka Andrea přiznala, že je musí splácet

Jiří Pomeje Profimedia.cz

Jiří Pomeje (53) má vážné finanční problémy. I když to vypadalo, že jsou jeho dluhy minulostí, není tomu tak. Potvrdil to sám Pomeje i jeho kamarád a mecenáš Pavel Pásek. Dluhy se údajně pohybují ve výši desítek miliónů korun. A aby toho nebylo málo, platí je za Pomejeho nyní i jeho stále ještě manželka Andrea.

"Platím za něj dluhy, moje rodina za něj platí dluhy. A on nemá v sobě žádnou vděčnost. Když vynecháme to, že jsem při něm stála. Ano, to by udělal každý, když má někoho rád. Ale jen ze žárlivosti je nyní takhle zlý," řekla Super.cz Andrea Pomeje (30) a reaguje tak na manželovy výroky, které proběhly médii v posledních dnech.

Podle jeho vyjádření ho měla Andrea vykopnout z bytu a připravit ho o střechu nad hlavou, když mu bylo nejhůř. "Beru to jako obrovskou křivdu. Tvrdí, že bych byla šťastná vdova, kdyby tady nebyl. Je mi to hrozně líto, jak tohle vůbec může vypustit z pusy," dodala Andrea Pomeje. ■