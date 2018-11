Tenhle pohled si užijte naposledy! Moderátorka zpráv na Nově na své definitivně poslední přehlídce spodního prádla

Iveta Vítová Super.cz

Česká Miss 2009, moderátorka Iveta Vítová (35) se po hodně dlouhé době ukázala na přehlídce spodního prádla. A sama říká, že nyní už je to definitivně naposledy. "Nechala jsem se slyšet, že ve třiceti nebudu předvádět, že jsem stará, v pětatřiceti už vůbec ne a po dítěti, to už vůbec. Ale přišla nabídka od Helenky Konarovské, vyrůstala jsem s ní od svých patnácti let a je to její poslední přehlídka. Bylo by mi to líto, kdybych to odřekla," řekla Super.cz Iveta.