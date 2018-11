Bojovala s anorexií, už je zase v plné síle! Eliška Bučková se po dvou letech ukázala na přehlídce ve spodním prádle

Eliška Bučková byla ozdobou přehlídky spodního prádla. Super.cz

Často poslouchá, že je stále velmi hubená. Hlavu si s tím už nedělá. "Asi se tomu nevyhnu, už jsem na to zvyklá. Jdu tu přehlídku z úcty k paní Konarovské, jsem tady ze srdcového důvodu. Je mi jedno, co se budu dočítat. Mám hubené ruce a to je tak všechno. Já jsem zdravá, netrpím hlady, ruce jsou můj problém. Nebylo mi dáno do ramenou a rukou a je potřeba makat. A já jsem líná," usmívá se.

"Určitě nejsem mezi nejhubenějšíma holkama tady, tím si buďte jisti," dodala Eliška. Modelka byla ozdobou módní přehlídky a doufejme, že ne naposledy. Byla by to velká škoda. ■