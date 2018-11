Hvězda seriálu Modrý kód má doma dvouletého parádníka. Syn chce chodit k lazebníkovi a prosazuje si gel do vlasů

Sandra Nováková má velmi roztomilého syna. Super.cz

Kdykoli vyrazí Sandra Nováková (36), její přítel Vojtěch Moravec a syn Mikuláš do společnosti, tak to všem velmi sluší. Když jsme herečku potkali na výstavě k oslavám devadesátky Mickey Mouse, řešili jsem právě image roztomilé rodinky.

Překvapilo nás, že herečku vůbec nestojí velké úsilí svého syna hodit do gala. „Nedávno si sám řekl, že chce jít do barbershopu. Řekl mi, že má příliš dlouhé vlasy, a že se nebude líbit tatínkovi. Tak jsme šli ke kadeřníkovi, nechal se ostříhat a každý den si prosazuje gel do vlasů. Potřebuje účes,” směje se hvězda seriálu Modrý kód.

Oblíbená herečka nezanedbává ani sebe. Rozhodně není neupravenou maminkou. „Není to zase tak složité. Oblékne se každý, pak už jen záleží, jestli mi syn dá čas na nanesení rtěnky. A já ho vždycky přemluvím,” uvedla s úsměvem.

Ptali jsme se Sandry, jestli plánují rodinu rozšířit o dalšího člena. „My nejdřív rozšiřujeme naše bydlení a pak může přijít dítě číslo dvě,” nechala se slyšet Sandra a zahleděla se na svého syna: „Tohle je zázrak, tak kdyby to přišlo, tak se tomu nebudu bránit.” ■