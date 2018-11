Andrea Pomeje vrací úder: Jirka se jí v nemocnici rozhodně nedočká! A přišla i slova, ze kterých mrazí

Andrea Pomeje reagovala na manželova ostrá slova. Michaela Feuereislová

"Nejsem s ním v kontaktu, mluvila jsem jen s Pavlem Páskem. On je vypnutý. Nepůjdu za ním. Roky jsem ho držela, dělala pro něj maximum. On mi ubližoval svým chováním, nevážil si toho, a ještě je schopný do televize lhát a svádět na mě vinu," řekla Super.cz Andrea Pomeje.

Tu ranila manželova slova pro televizi Nova, kde na ní nenechal nit suchou. Podle jeho vyjádření ho měla Andrea vykopnout z bytu a připravit ho o střechu nad hlavou, když mu bylo nejhůř. A to si nenechala líbit.

"Byla to lež za lží. Denně jsem byla v nemocnici, když byl nemocný, starala jsem se o něj rok. Vrátil se domů a začalo to nanovo," říká o době, kdy se její muž, jak sám přiznal, nevyhýbal alkoholu. "A to jsem vydržela ještě tři měsíce. Dál už jsem neměla sílu, bylo to peklo. Nešlo to, nevydržel by to nikdo. Rozhodně jsem ho nevyhodila za dva týdny z bytu, jak tvrdí," říká Andrea.

"Pochopila bych teď všechno. Že pije, bere prášky, protože ho něco bolí. Je nemocný. Ale nechápu, že má potřebu lhát a kopat do mě, když jsem mu pomohla v nejhorší době," dodala. ■