Boty, které dodají mladistvý look!

Jaké jsou nejoblíbenější?

Nejoblíbenějším modelem všech dob jsou klasické Converse Chuck Taylor All Star. Ikonické Chucky právě slaví 100 let své existence a váže se s nimi nekonečně lidských příběhů. Příběhů lidí, kteří je obouvali a stále obouvají. Existují v obrovském množství provedení, od klasických plátěných, z nichž mezi absolutní bestseller patří ty v bílé barvě. Tím to ale nekončí, kromě mnohých barevných provedení najdete i rozmanité množství materiálů. Pokud se svého oblíbeného modelu nechcete vzdát ani v zimě, pořiďte si je v koženém provedení a vyteplené. I takové totiž existují. Dokonce můžete mít zimní verzi s odolnou výraznou podrážkou, která vás ani na kluzkém povrchu nezradí.