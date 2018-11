Dara Rolins čelí drsné kritice: Kvůli tomuto komentáři je prý zlá osoba

Dara Rolins Michaela Feuereislová

Od rozchodu s Patrikem Rytmusem Vrbovským snad nemine den, kdy by Daře Rolins (45) její někdejší vztah někdo nepřipomněl. A ne právě v dobrém. Důvod kritizovat si přitom lidé najdou v lecčem, i ve slovech, která se s minulostí nijak nepojí a narážku na expřítele byste v jejich smyslu hledali marně.

„Přemýšlím a nemůžu si vzpomenout, co jsem vám dnes chtěla říct. Hmm, asi teda nic důležitého. Tak už jen, na sklonku dne, mějte krásný večer,“ popřála zpěvačka včera večer fanouškům. Jistě, komentář nepatří k těm nejduchaplnějším, ale ani není nijak provokativní. A Dara tak nejspíš nečekala žádnou výjimečnou odezvu. I pod přáním dobrého večera se jí ale začaly množit hejty.

Jeden z followerů jí vzkázal, že je „chorá“, že by se měla jít léčit a že nepřeje lásku svému ex a jeho snoubence Jasmině Alagič.

„Ty svoje myšlenky o Patrikovi si už nechej doma, a když chceš vzpomínat, otevři šuplík, prohlídni si fotky, pořvi si a zase je schovej. Jsi zlá osoba, jen ten tvůj násilný úsměv je už na prd, ty máš jediné štěstí, že jsi zpěvačka. Jinak by tě lidé za to, co děláš, zakopali pod černou zem. Teď se vyjádři, ukaž, ty „vermi“ (Dařin profil se jmenuje dararolins_vermi - pozn.), kdo ti má věřit,“ napsal diskutér.

Další se navážel do toho, jakým způsobem sociální síť využívá. „Už ani nespíme!! S čím nás ta Dara překvapí!!! Co papala, jaký má vlas a srdcovky a....Soráč!!! V uvozovkách přehnané a trapné svým způsobem, můj názor!!!“

Na ten má právo každý, i Rolins. Všem, kterým se její profil nelíbí, proto doporučuje ho nesledovat a hledět si svého. ■