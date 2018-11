Herečka, která se z minulosti zná s vévodkyní ze Sussexu, se rozpovídala. Tohle řekla na adresu Meghan

Mandy Moore Profimedia.cz

Ta se s Meghan potkala v roce 2006, když s jejím exmanželem Trevorem Engelsonem natáčela film Kněz je poděs. Engelson byl jedním z koproducentů. V rozhovoru pro Today pak nynější vévodkyni popsala jako „normální, obyčejnou holku“. „Všichni jsme strávili spoustu času na Jamajce, kde se některé části filmu natáčely. Je milá a velkorysá,“ řekla Mandy s povzdechem, že to je dávná minulost.

Na čas s ní strávený ale nezapomněla a po zásnubách s princem Harrym Meghan poslala email s gratulací. Odpověď ji potěšila, dočkala se totiž nejen poděkování, ale také uznání za seriál This Is Us, jehož je prý Meghan fanynkou. „Dívala se na něj, to je dost cool,“ usmívala se Moore.

Producenta a herce Trevora Engelsona si Markle vzala v roce 2011 po sedmileté známosti. O dva roky později se rozvedli. Za prince Harryho se provdala letos v květnu. Manželé před měsícem oznámili, že čekají první dítě.

Také Engelson se letos oženil. Dietoložku Tracey Kurland požádal o ruku v červnu a už v říjnu byla svatba. ■