Letošní Vánoce budou trávit poprvé ve čtyřech: Dárků bude v domácnosti Michaely Tomešové ale pomálu

Michaela Tomešová Super.cz

„Těšíme se moc, akorát my moc nejsme materialisticky založení, takže jako každý rok půjdeme do útulku podarovat pejsky a co se týče dárků, tak budeme řešit jenom děti a my dospělí si nedáváme dárky a dáváme právě těm pejskům,“ svěřila se herečka, která má doma vedle dvou dětí ještě dva pejsky.

Vánoční zvyky a tradice herečka samozřejmě dodržuje. Chodí s manželem na vánoční koncerty, místo mší ale raději dává přednost čtyřnohým mazlíčkům. „Na mše jsme chodívali s rodiči, kdysi, když jsme byli malí, tak jsme chodili na půlnoční mši, ale mě spíš na tom bavilo, že jsem mohla být vzhůru takhle dlouho. Jinak naše tradice je to, že chodíme do útulků a děláme radost němým tvářím,“ dodala herečka. ■