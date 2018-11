Modelka kyprých tvarů vystavila své přednosti v upnutých šatech. Tento dekolt nešlo přehlédnout

Iskra Lawrence Profimedia.cz

Když modelka Iskra Lawrence (28) vyrazí do společnosti, je nepřehlédnutelná. Nepatří sice k modelkám s mírami 90-60-90, ale na svých kyprých tvarech postavila kariéru a rozhodně se je nebojí ukázat. Ať už na pláži v bikinách nebo na akci Fashion Nova x Cardi B launch party v Hollywoodu.

Na večírek dorazila v upnutých bílých šatech a její bujný dekolt nešlo ignorovat. Iskra již léta bojuje za to, aby módní průmysl přestal diskriminovat ženy kyprých tvarů a docela se jí to daří. Na svém youtubovém kanálu i na Instgaramu má spoustu fanoušků a fanynek.

S fanoušky na Instagramu dokonce nedávno sdílela snímek, na kterém evidentně plakala. Byla rozrušená kvůli osobním problémům a toužila se o to podělit se sledujícími. Právě Iskra se totiž snaží o to, aby její instagramový účet byl co nejvíce reálný. Příspěvkem také chtěla dát najevo, že je v pořádku, pokud se cítíte pod psa a není ostuda říci si o pomoc. Iskra také klade velký důraz na mentální zdraví, což je další téma, o kterém často mluví. ■