Pátá řada Tváře zná vítěze: Stala se jím seriálová herečka, která zářila od prvního kola!

Tvoje tvář má známý hlas má nového vítěze. Foto: archiv TV Nova

Její finálové vystoupení dostalo ale všechny do kolen. Badinková se tentokrát předvedla jako americká popová zpěvačka Christina Aguilera. Na pódiu zazpívala hit Say Something a při jejím vystoupení ji doprovázel na klavír David Kraus, který se zúčastnil první řady Tváře.

Míša patřila od prvního kola mezi favority. Do finále šla s nejvíce body. O vítězství se utkala s Terezou Maškovou (22), Patrikem Děrgelem (29) a Evou Burešovou (25), s níž nakonec bojovala o prvenství. Badinková k šekům na 25 a 50 tisíc korun, které vybojovala během soutěže, získala další, s částkou 150 tisíc korun, který předala na charitativní účely. ■